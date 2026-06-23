元TOKIOの山口達也氏が23日、自身のXを更新。YouTubeチャンネルを開設し、あす24日午後5時に初回配信を行うと発表した。【写真】「産んでくれてありがとう」誕生日に公開した山口達也の家族ショット山口は「YouTubeチャンネルを始めます」と報告し、「初回は6月24日、17時〜配信開始予定です」と告知。「今の自分に何ができるのか出来る事を精一杯」と意気込みをつづり、「『チャンネル登録、宜しくお願いします』←これ、