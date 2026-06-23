「亀田製菓」は、「柿の種」など42品目について、10月から値上げすると発表しました。亀田製菓によりますと、対象となるのは「柿の種」や「ハッピーターン」など菓子類42品目です。10月1日の納品分から順次、価格を引き上げるとしていて、店頭での値上げ率は3％から17％程度と想定されています。原材料費や物流費などの高騰が要因で、亀田製菓は「自助努力のみでのコスト吸収が極めて厳しい状況にある」としています。「柿の種」の