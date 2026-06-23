小林鷹之氏衆参両院は23日、皇族数確保策に関する8、10両日の全体会議の議事録を公開した。自民党の小林鷹之氏は8日の会議で、旧11宮家の男系男子を養子に迎える案を一定年数ごとに見直すとした立法府の総意に関し「法制的なものを意味しているものではない」と主張した。安定的な皇位継承については「悠仁さまのご年齢やご結婚を巡る状況を踏まえ、議論を深めていく事柄だ」と述べるにとどめた。中道改革連合の笠浩史氏は、女