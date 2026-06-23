記者の質問に答える日本国際貿易促進協会の会長代行を務める橋本岳元厚生労働副大臣＝23日、北京（共同）【北京共同】日本国際貿易促進協会の会長代行を務める橋本岳元厚生労働副大臣は23日、北京で記者団の取材に応じ、中国外務省の華春瑩次官と22日に北京で会談したと明らかにした。国貿促の代表団として再度訪中する意向を伝えると、華氏は「歓迎する」と答えたという。昨年11月の台湾有事を巡る高市早苗首相の国会答弁以降