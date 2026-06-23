ボートレース住之江の「ヴィーナスシリーズ第7戦」が24日、開幕する。山口真喜子（29＝長崎）の当地前回はオレンジ20号機を駆りファイナルに進出した。「ヒナちゃん（石村日奈那）が20番でしたね。今回も引きたかったあ〜」と悔しい表情を浮かべた。それでも「39番に頑張ってもらいましょう」とすぐに気持ちを切り替えていた。「起こしはグッと来るんですが、そこからが停滞していました。直線の上がりを調整で求めたい」と