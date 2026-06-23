◇プロ野球 セ・リーグ 広島-巨人(23日、マツダスタジアム)巨人・泉口友汰選手が満塁から走者一掃のタイムリー2ベースを記録しました。2点リードの7回表2アウト満塁、郄太一投手のストレートをセンターへはじき返して3点タイムリー2ベース。さらに送球間に3塁を陥れました。泉口選手は21日の中日戦では4号ソロホームランを含む3安打2打点と躍動。この日は3番に打順が上がるも3打席ヒットが出ていませんでしたが、この打席で