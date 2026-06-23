人気コスプレイヤーのえなこさんが、 週刊SPA! 6月23・30日合併特大号（扶桑社）の表紙と巻頭ページを飾り、夏さきどりフォトブックに登場しました。【写真】ムチムチ美ボディのバックショットで悩殺するえなこさん「えなこ、夏めく」をテーマに、甘くとろけるような水着姿を披露。露出度多めの大胆ビキニで窓際に座ってシャボン玉で遊んだり、しゃがんだバックショットでは美しい曲線美とまん丸マシュマロを見せつけたり。夏らし