ある日、亡くなった父が遺した財産目録を見た45歳の会社員Aさんは「10億円以上の資産がある」ことに驚きます。しかし税理士から「相続税として、数億円の現金を10カ月以内に用意してください」と告げられ、天国から地獄へ突き落とされるのでした。【写真】年末ジャンボを8039人で共同購入…3600万円の投資結果は？父が遺した10億円の正体は、地方にある広大な山林と、父が経営していた会社の「自社株」が大半でした。山を売ろうに