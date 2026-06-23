マセラティは2026年6月18日（現地時間）、新型「グレカーレ（Grecale）」をイタリアで発表しました。今回の大幅刷新は、ブランドの象徴であるトライデント（三叉の鉾）のロゴ誕生100周年の節目に行われたものです。【画像】超カッコイイ！ これが全長4.8m級の新型「“5人乗り”高級SUV」です！ 画像で見る（36枚）マセラティは、高級セグメントでのブランドのポジションを強化する戦略的アップデートと位置づけています。