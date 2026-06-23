きょうだいの絆は、不思議なものです。親子でもなければ友達でもない。同じ親から生まれた「仲間」であるはずなのに、ときにライバルであったり、味方であったり、敵になったり……。今回はそんなきょうだい間で生まれたコンプレックスのお話です。第24話お姉ちゃん……ごめんなさい【編集部コメント】そう、ハルミさんも本当は心の底ではアキナさんが悪いわけではないとわかっていたのです。でも母親に認められたいという当たり