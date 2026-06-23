ファントムシータが、7月4日、5日に行われるAdoの日産スタジアム公演『Ado STADIUM LIVE 2026「Ao」』にてオープニングアクトを務める。 （関連：ファントムシータが“アイドルの本質”を証明する――異端の物語の序章、日本武道館で見せた覚悟の意味） ファントムシータがAdoのライブのオープニングアクトを務めるのは、『Ado JAPAN TOUR 2024「モナ・リザの横顔』」、『Ado DOME