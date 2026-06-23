子どもが部活に入ると、練習試合などで親が引率や送迎をすることもあるでしょう。しかし親が仕事をしていたり、下の子がいたりすると、送迎が難しい場合も。ママスタコミュニティのあるママも、そのような親御さんに困っているようです。『小学生の部活で送迎をしなければならないのですが（入部届で了承を得ています）、何度伝えてもやらない親にはどうしたらいいでしょうか。時間がないわけではなく、できない理由も言ってくれま