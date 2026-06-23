群馬県沼田市にある関東最大級のラベンダー畑が、まもなく今シーズンの営業を始めるのを前に、関係者が安全祈願を行いました。 標高１，３００メートルにあるたんばらラベンダーパークには約５万株のラベンダーが植えられていて、今月２７日に迫ったオープンを前に、スタッフは除草作業など準備に追われていました。 ことしは順調に生育していて、早咲きの品種が色づき始めたところ