みなかみ町の矢木沢ダムで、地元の小学生がダムの役割や湖にすむ魚などについて学ぶ勉強会が開かれました。 勉強会ではまず、矢木沢ダムの湖・奥利根湖で捕まえた特定外来生物のコクチバスについて学びました。コクチバスは、イワナやコイなどもともといる在来種を食べてしまい生態系を乱しています。 ダムを管理している水資源機構では、奥利根湖にすむ魚など、周辺の環境や、ダムの役割を地元の小学生に学んでもらおうと毎年