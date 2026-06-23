末端価格21億円相当の覚醒剤を密輸しようとしたとして、イラン国籍の男が逮捕されました。逮捕・送検されたのは、イラン国籍で犬山市の自営業、ハテフィ・マジョウメルド・アハマド容疑者(55)です。警察によりますと、ハテフィ容疑者は今年3月、アラブ首長国連邦から覚醒剤およそ40キロ、末端価格21億874万円相当を販売する目的で密輸しようとした疑いが持たれています。今月5日、名古屋港飛島ふ頭に到着したハテフィ容疑