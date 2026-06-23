北海道・中標津警察署は2026年6月22日、別海町職員の男(35)を暴行の疑いで現行犯逮捕しました。男は22日午後7時50分ごろ、自宅で妻(30代)の腕をつかみ、揺さぶる暴行を加えた疑いがもたれています。妻から「夫から暴力を振るわれている」と通報を受けた警察が、双方から事情を聞き、容疑が固まったとして逮捕しました。妻にけがはありません。調べに対し男は「腕をつかんでイスから妻を立たせただけ」と容疑を一部否認しています。