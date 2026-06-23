札幌市では「指定外」の袋で１週間で４６５３トンの燃やせるごみが排出されました。これは２０２５年の同時期よりも４．８パーセント増加しているということです。また、北斗市では「指定外」の袋でのごみ出しが認められているにも関わらず、依然として指定ごみ袋の買いだめが続き、品不足が続いているため、「指定外」の袋でのごみ出しが７月３１日まで延長になったということです。ごみの減量や袋の買いだめを控えるなど冷