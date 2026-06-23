被爆前後の長崎の日常の暮らしを伝える「原爆体験伝承漫才」が、長崎市の中学校で披露されました。 生徒たちは時折笑顔を見せながら、平和について学びました。 長崎市の小江原中学校で「原爆体験伝承漫才『希望の鐘』」を披露した、お笑いコンビ「アップダウン」。 5年前から被爆2世でつくる団体の依頼を受け、被爆体験や戦時中の暮らしを伝える漫才を続けています。 23日は、戦時中の日常を笑いにした漫才を