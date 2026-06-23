22日、国内女子ツアールーキーの松原柊亜（まつばら・しゅあ）が株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント（以下、SME）とスポンサー契約を締結したことが発表された。【写真】スーツ姿もいい！プロテスト合格時の松原柊亜松原は2006年生まれの19歳で、昨年の日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）プロテストに合格したツアールーキー。今季はレギュラーツアー7試合に出場し「NTTドコモビジネスレディス」で2位発進を決めるな