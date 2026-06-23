東京の小学校で11人が重軽傷を負う火災が発生し、日頃の備えの重要性が改めて認識されています。こうした中、新潟市の小学校では避難訓練が行われ、児童や教職員がいざという時の対応を学びました。 新潟市秋葉区の金津小学校で6月23日開かれた『リトルファイヤースクール』。 新潟市消防局が市内の小学生を対象に毎年実施している出前授業で、火災が起きた時に取るべき行動や火災予防のためにできることなどを伝え