6月23日の新潟県内は晴れて過ごしやすい天気となりました。一方で、南の海上では台風7号に加えて台風8号が発生しました。台風の今後の進路や注意点について石黒菖気象予報士の解説です。 ■ダブル台風に注意 6月23日の正午の気象衛星画像には、南の海上に大きな雲の塊が2つ、はっきりと映し出されています。台風7号に加え、この日さらに台風8号が発生。2つの台風が同時に日本へ向かう「ダブル台風」となっています。 台風8号