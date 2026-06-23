俳優の浜辺美波（25）が22日、Xを更新。雰囲気がガラリと変わった最新ショットを披露し、驚きの声が寄せられている。【映像】「全然雰囲気違う」浜辺美波の最新ショット（複数カット）これまでもXで、仕事やプライベートについて発信してきた浜辺。カレンダー撮影でのベッドに寝転ぶ無防備な姿や、「美波ちゃんじゃないみたい。びっくり!!」「可愛すぎてやばい。弟さんと仲がいいの尊いです」と話題になった、金髪に“激変”し