元「シブがき隊」でタレントの布川敏和（60）が22日更新のYouTubeチャンネル「街録ch〜あなたの人生、教えて下さい〜」に出演し、30代後半にうつ病を発症したことを告白した。布川は、その背景に家族に降りかかった悲劇や、仕事での人間不信があったと語った。布川は、元妻・つちやかおりとの間に長男、長女、次女と3人の子供をもうけ。だが2001年に誕生した次女が、頭蓋骨の底からへんとう腺の奥部分に腫瘍ができる「頭蓋底奇