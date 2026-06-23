京王閣競輪ナイターＦ?「東京スポーツ杯」が２３日に開幕。ガールズＧ?「女子オールスター競輪」（佐世保・８月７〜９日）のドリームレースに選出された河内桜雪（２３＝群馬）が、初日５Ｒを走り終えて喜びを語った。ドリームレース出場は２年連続になるが、昨年は日野未来の引退によるファン投票８位からの繰り上がり。今年は投票６位での堂々の選出に「メッチャうれしい。自分が唯一出られるＧ?なので」と笑顔が弾けた。