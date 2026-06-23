ナイター開催の伊勢崎オートＧII「稲妻賞」が２４日、開幕する。松本康（４６＝伊勢崎）は前々節の山陽、前節の川口と連続優出中で「連続優出なんて珍しい」と笑う。「山陽の時にクランクを替えた。結果が出ているということは、エンジンがいいんでしょう。このクランクで地元を走るのは初めてだけど、楽しみ」と気配はいい。地元だけに出走も多く、地の利がありそうで期待がかかるが、そこは冷静だ。「ここは実は調整が難し