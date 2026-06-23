レノボ・ジャパンは6月23日、法人向けノートPC「ThinkBook」シリーズの新製品として、14型モバイルノートPC「ThinkBook 14x」を発表した。価格は240,900円から。ThinkBook 14x1kgを切る軽さで大容量バッテリーの14型ノートPCプロセッサにIntel Core Ultra シリーズ2を搭載した14型ノートPC。最大48TOPSのNPUを内蔵し、マイクロソフトが提唱する高いAI機能を備えたPC「Copilot+ PC」に対応する。メモリは16GBからで、ストレージは25