【その他の画像・動画等を元記事で観る】りりあ。が新曲「いつかちゃんと。」を7月3日(金)にリリースする事が決定した。今作は、TVアニメ『「きみを愛する気はない」と言った次期公爵様がなぜか溺愛してきます』OPテーマとして書き下ろした楽曲。配信JKT には描き下ろしの主人公エルサが登場。エルサとユリウスの関係を「両片想い」をテーマに書き下ろした本楽曲をJKT からも楽しめる仕上がりとなっている。TVアニメ『「きみを愛す