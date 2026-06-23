八代海に赤潮警報が出る中、有害プランクトンが増え続け、範囲も広がっています。このため、県はきょう23日、緊急対策本部を設置し、漁業者に厳重警戒を呼びかけています。 今月16日、八代海で有害プランクトン「シャットネラ・アンティーカ」が確認され、鹿児島県は赤潮警報を発表しました。 県は23日、長島町を含む八代海南部の海域で赤潮の状況を調査しました。 調査したのは、長島町獅子島沖から出水市沖にかけて