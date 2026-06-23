鹿児島県姶良市の中学生が、別の生徒に土下座を強要する動画がネット上で拡散されている問題です。姶良市の教育委員会は23日に記者会見を開き、「いじめの重大事態の疑いがある」として調査していることを明らかにしました。 この問題は、路上で土下座する中学生の頭を別の生徒が押さえつけるなどした動画がSNS上で拡散されているものです。 今月8日、姶良市の路上で中学生が撮影したものとされています。 動画の内容は事実