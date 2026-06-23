【モデルプレス＝2026/06/23】株式会社サンマルクカフェが、映画『ミニオンズ＆モンスターズ』（8⽉7⽇公開）を記念して、7⽉3⽇〜9⽉4⽇に「ハチャメチャおいしいコラボキャンペーン」を開催。今回、限定販売されるコラボメニュー4商品をモデルプレス読者モデルのKeishi（けいし）がレポートする。【写真】サンマルクカフェ×「ミニオンズ＆モンスターズ」コラボメニュー◆サンマルクカフェ