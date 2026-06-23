歌舞伎役者の市川團十郎さん（48）が2026年6月21日、自身のインスタグラムを更新。14歳長女・麗禾さん（市川ぼたん）と13歳長男・勸玄くん（市川新之助）がお墓参りをする様子を披露した。「お墓参りお願いしていました」市川さんは、「お墓参り、私行けないので、お墓参りお願いしていました」といい、お墓を前に麗禾さんと勸玄くんが両手を合わせる姿を投稿した。「行ってくれたみたい」と報告し、「明日は麻央の祥月命日です」