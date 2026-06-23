タレントのユージとフリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティを務める、TOKYO FMの朝のラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜〜金曜 6:00〜9:00）。6月22日（月）の放送では、前日の「父の日」と「夏至」が重なった週末を振り返り、街の様子やそれぞれの家庭でのエピソードを語り合いました。（左から）パーソナリティの吉田明世、ユージこの日の番組オープニングでは、1年の中で最も昼の時間が長い「夏至」の話題に。吉田が「