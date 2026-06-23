『アイテム 歴史 スタイル 専門用語 デザイン すべてがイラストでわかる ファッション事典』の著者・高村是州先生への特別インタビュー第３回。今回は、若い世代に人気の「萌え袖」や「肌見せ」が与える視覚効果と、ファッションが持つ社会性について深く切り込みます。 ――最近、「萌え袖」や極端な肌見せが流行していますが、これにはどんな視覚効果があるのでしょうか？ 高村先生： 服において関