ドル円１６１．３５近辺、ユーロドル１．１４０５近辺＝ロンドン為替 ロンドン午前、ドル円は161.35近辺、ユーロドルは1.1405近辺で推移している。ロンドン市場ではにわかに円買いが強まっている。ドル円は161.74付近まで買われたあと、円買いフローが持ち込まれ、安値を161.28付近に広げている。その後の戻りも鈍く、161円台前半で上値重く推移。 ユーロドルは1.1439付近まで一時上昇。6月フラ