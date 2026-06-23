◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（２３日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンク・上沢直之投手が５回３失点で降板した。右肘のコンディション不良でファーム調整が続き、５月１５日の楽天戦（楽天モバイル）以来の１軍マウンドだった。初回、２回は３者凡退と上々の立ち上がりを見せたが、３回２死から若月に先制ソロを被弾。５回は無死一、三塁から宗に右前適時打を許し、なおも１死一、三塁から西川の中前適時打で３点