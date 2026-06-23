レストランやホテルのメニューとして知られる「ストロガノフ」。もとはロシア料理で、薄切り肉をサワークリームやトマトベースのソースで煮込んだ、クリーミーでコクのある1品です。「おいしそうだけど、自宅では難しそう…」と思っていませんか？じつは豚こまで、フライパンひとつで気軽に作れるんです。今日はバリエーション豊かなストロガノフレシピを3つご紹介します。 ▼調味料４つで本格的な味わい ケチャップ、ソース、酒