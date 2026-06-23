ドミニカ共和国のリゾートホテルで火災が発生し、宿泊客ら1700人が緊急避難する事態になりました。こちらはカリブ海に位置するドミニカ共和国。ターコイズブルーが美しい観光地が、一転！大量の黒い煙が立ちのぼり、建物が炎に包まれています。今月19日、リゾートホテルで大規模な火災が発生しました。AFP通信によると、宿泊客らおよそ1700人が避難。イタリア人女性1人の死亡が確認されているということです。避難した宿泊客「素晴