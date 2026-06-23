ちょっと旦那さん！ 家族みんなの生活に支障が出ちゃってますけど。夜な夜なゲームして、寝坊して、会社では大丈夫なのでしょうか…。この時点ではまだ息抜きのゲーム時間を尊重していた奥さん。休日の昼間にゲームをするよう提案してみるのですが…!?>>【まんが】夫がゲーム内結婚⁉︎(ウーマンエキサイト編集部)