ＫＤＤＩが１７日に開催した定時株主総会で、松田浩路社長の取締役選任に対する賛成比率は７７・６７％と、昨年の９４・５４％から低下した。傘下企業で発生した巨額の不正会計問題が影響したとみられる。２３日に関東財務局に提出した臨時報告書で明らかにした。高橋誠会長の賛成比率も６２・３４％で、昨年の９３・６１％から低下した。ＫＤＤＩ傘下のビッグローブとジー・プランのネット広告事業では少なくとも２０１８年