“物価高の象徴”として去年から高止まりしていたコメの価格ですが、1月をピークに下落が続いています。東京23区内のスーパーでは来月にも5キロ2000円台で販売できる可能性があるといいます。焼き肉店に「ご飯のおかわり無料」が復活しました。肉を口に運んでご飯をかき込む！タレをつけた肉をご飯の上に乗せて…全国32店舗展開するこちらのチェーン店。コメの価格高騰で去年5月に「おかわり無料」を中止しましたが…焼肉くいどん