◇パ・リーグソフトバンク―オリックス（2026年6月23日みずほペイペイD）ソフトバンク・上沢直之投手（32）の復帰登板は5回4安打3失点の内容だった。5月15日の楽天戦以来のマウンドで、3回に若月の左越えソロを浴びた。5回は無死一、三塁で宗に適時打を許し、さらに1死一、三塁で西川の中前適時打で3点目を失った。今季は開幕から3勝2敗で、右肘コンディション不良からの復帰登板だったが、3点ビハインドでの降板と