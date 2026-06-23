夜明け前のトルコの街に現れた車。不自然な止め方をすると、フードをかぶった3人の人物が降りてきました。すると、バックでシャッターもろとも建物の入り口を破壊。強引に侵入した場所は両替店でした。狙いは現金。カウンターをなぎ倒すと、店の奥へ。現金のありかを手当たり次第に探します。すると、すんなり引き出しが開き、そこには、目当ての札束が。持ってきたハンマーを置いて、どんどんバッグに押し込みます。侵入から、わ