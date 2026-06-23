地域航空会社「トキエア」が23日に株主総会を開き、和田直希共同代表が解任されました。また、昨年度末時点で24億円以上の赤字となっていて厳しい経営状況が続いています。報道陣が詰めかけ緊張感が漂う新潟空港。堀江貴文取締役の姿も。午前10時トキエアの株主総会が非公開で開かれました。株主総会でトキエアは昨年度末時点で24億円以上の赤字となっている経営状況を報告。一方、共同代表のひとり、和田直希代表取締役の再任議案