6月23日、Bリーグ各クラブから2026－27シーズンへ向けた選手契約やスタッフ人事に関する情報が発表された。 仙台89ERSは、レバノン代表のセルジオ・エルダーウィッチとの契約継続を発表した。今シーズンはB1リーグ戦56試合に出場し、1試合平均12.0得点、4.9リバウンド、5.6アシストを記録。攻守両面で存在感を示したシューティングガードが、来シーズンも仙台でプ