岡山映像ライブラリーセンターに保管されている懐かしい映像をご覧いただく「あの日見た風景」です。今回は、いろいろな時代の6月にあった出来事をニュースで振り返ります。 【写真を見る】【懐かしい映像】2002年 いま再び注目を集める“電子投票”2016年 岡南飛行場にやってきた“ゼロ戦”【岡山】 戦争の記憶を風化させないために“ゼロ戦”を 2016年。岡山市の岡南飛行場に、珍しい小型機がやってき