1886年、世界初の自動車を発明したメルセデス・ベンツは、自らが生み出したモビリティの未来を140年にわたって更新し続けてきた。その象徴がブランドの頂点に立つSクラスである。2026年6月に報道向けに発表した新Sクラスは車両全体の50％以上、約2700点もの部品を刷新し、独自OS「MB.OS」を中心としたソフトウェア定義型車両（SDV）へと大きく舵を切った。しかし発表会で語られたのは単なるデジタル化ではない。そこにはクラフト