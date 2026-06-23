型ぬきバウム専門店のカタヌキヤは7月3日、イラストレーター・ナガノ氏の漫画作品「ちいかわ」の型ぬきバウムを先行販売します。■全種類入りのセットも販売同商品は、しっとりとした食感の平焼きバウムクーヘンに、卵白をつかって白く焼き上げたパウンド生地を重ね、リボンで飾った「ちいかわ」のほか、「ハチワレ」、「うさぎ」のプリントとカットを施しています。そっとまわりの生地を外していくと、ぱかっと型をぬくことができ