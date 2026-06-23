バート ホムブルク・オープン 大会期間：2026年6月21日～2026年6月27日 開催地：ドイツ バート・ホンブルク コート：芝 結果：[エバ リス] 0 - 2 [エマ ナバーロ] 試合の詳細データはこちら≫ バート ホムブルク・オープン第3日がドイツ バート・ホンブルクで行われ、女子シングルス1回戦で、エバ リスとエマ ナバーロが対戦した。 第1セットはエマ ナ