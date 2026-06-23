ピーチ・ジョンは6月24日、「MARY QUANT（マリークワント）」とのコラボレーションコレクションを、ピーチ・ジョン公式通販サイトおよび全国の店舗にて発売します。■デイジーモチーフ＆ドットの総柄のデザインなどが登場同コレクションでは、MARY QUANTを象徴するデイジーモチーフをふんだんに詰め込んだデザインを取り入れた、下着2型、ルームウェア3型、ファッション雑貨2型の計7型を展開します。下着には、繊細なレースにドッ