山形県内では連日クマの目撃が止まりません。きょうも山形市や鶴岡市、米沢市などで目撃されました。 県によりますと、今年に入ってからのクマの目撃件数は６月２１日時点で５０５件となりました。 去年の６月２１日時点の目撃件数は３５０件なので、数字の上ではおよそ１．４倍となりました。 また、今年６月１日～６月１４日までのクマの目撃件数は２１６件。去年の同期間の目撃数は１６２件なので、およそ１．３倍です